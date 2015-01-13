Число жертв обстрела автобуса под Волновахой возросло до 11 человек

Об этом сообщает департамент здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

По данным департамента, в больнице от полученных ранений скончалась женщина, которая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

"Женщина получила серьезные ранения и была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за ее жизнь, однако спасти пострадавшую не удалось", - говорится в сообщении.

Таким образом, количество жертв сегодняшней трагедии под Волновахой достигло 11 человек, из которых, четверо мужчин и семь женщин.

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В настоящее время на стационарном лечении остаются 17 пострадавших. 16 из них госпитализированы в больницы Волновахи, а один транспортирован в Мариуполь.

Напомним, сегодня около 14.30 боевики нанесли артиллерийский удар по блокпосту сил антитеррористической операции возле Волновахи и попали в пассажирский автобус, в результате 11 человек погибли, 18 ранены.

Сразу после осуществления атаки боевики успели похвастаться в соцсетях, что уничтожили "укроповский блокпост".