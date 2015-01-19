Украина предложила России прекратить огонь с 19 января

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина неуклонно придерживается всех пунктов Минских соглашений и требует этого от России. 13 ноября представители Украины и РФ подписали рабочий документ, который предусматривал четкий график имплементации положений Минского меморандума, в частности, в части обеспечения двустороннего прекращения огня, отвода тяжелых вооружений и возвращения на линию разграничения . Российская сторона отозвала свою подпись из-под этого документа ", - заявили в МИД,

"18 января Украина в очередной раз обратилась к РФ с предложением подписать график имплементации Минских договоренностей именно в редакции от 13 ноября и обеспечить прекращение огня с 19 января", - отметили в ведомстве.

"Убеждены, это позволит немедленно прекратить огонь и обезопасить мирное население региона от обстрелов боевиков, чем они занимаются четыре последних месяца. Начало выполнения этого документа создаст необходимые предпосылки для проведения в ближайшее время консультаций Трехсторонней контактной группы, встречи министров иностранных дел Украины, Франции, Германии и России, а в дальнейшем - саммита глав этих государств и правительств в Астане. Требуем, чтобы наконец этот план был выполнен", - отметили в МИД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что украинская сторона готова участвовать в консультациях Трехсторонней контактной группы с подписантами Минских соглашений в любое время.

"Президент Российской Федерации неоднократно подтверждал свою приверженность имплементации Минских договоренностей в полном объеме и без исключений. Такая позиция была озвучена в том числе в ходе многосторонней встречи на высшем уровне в Милане. Украина в полной мере выполняет Минские договоренности и четыре долгих месяца ждет их выполнения с стороны России и боевиков", - добавили в МИД.

Читайте такжеКлимкин: переговоры в "нормандском формате" могут отменить

Вместе с тем отмечается, что последние 2 месяца боевики непрерывно штурмуют Донецкий аэропорт, в котором постоянно находятся украинские "киборги".

"Поэтому байки о "взятии аэропорта" просим оставить для внутренней пропаганды", - добавили в МИД.