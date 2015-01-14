Официальная Москва уже поспешила обвинить украинских силовиков в обстреле автобуса
08:03, 14 января 2015Политика
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Обстрел автобуса в Донбассе подрывает усилия по мирному урегулированию украинского кризиса.
В МИД РФ решили не ждать расследований / vestikavkaza.ru
Об этом заявил ТАСС уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
"Вызывает возмущение обстрел пассажирского автобуса под Донецком, - отметил Долгов. - Очередное преступление киевских силовиков".
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"Это подрыв усилий по мирному урегулированию, - подчеркнул дипломат. - Продолжаются грубейшие нарушения прав человека со стороны Киева".
Москва "требует объективного расследования этого преступления, в том числе со стороны ОБСЕ и наказания виновных".
"Международное сообщество должно решительно этого потребовать!" - заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека.
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