Официальная Москва уже поспешила обвинить украинских силовиков в обстреле автобуса

Об этом заявил ТАСС уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"Вызывает возмущение обстрел пассажирского автобуса под Донецком, - отметил Долгов. - Очередное преступление киевских силовиков".

Читайте такжеГосдеп США считает Россию ответственной за теракт в Волновахе

"Это подрыв усилий по мирному урегулированию, - подчеркнул дипломат. - Продолжаются грубейшие нарушения прав человека со стороны Киева".

Москва "требует объективного расследования этого преступления, в том числе со стороны ОБСЕ и наказания виновных".

"Международное сообщество должно решительно этого потребовать!" - заявил уполномоченный МИД РФ по правам человека.