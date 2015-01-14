Совбез ООН осудил обстрел автобуса в Волновахе и требует расследования

07:15, 14 января 2015
Политика
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Совет Безопасности ООН осудил обстрел пассажирского автобуса под Донецком и настоял на проведении "объективного расследования" инцидента с целью привлечения ответственных к правосудию.

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В принятом во вторник заявлении для печати члены СБ также выразили соболезнования семьям погибших, пишет ТАСС.

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"Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили убийство 11 и ранения 17 гражданских лиц, в том числе женщин и детей, в результате обстрела пассажирского автобуса в Волновахе в Донецкой области 13 января 2015 года", - говорится в документе.

Кроме того, Совбез призвал стороны конфликта на востоке Украины к строгому выполнению минских договоренностей.

Как сообщил корр. ТАСС осведомленный источник в штаб- квартире всемирной организации, с инициативой принятия заявления выступила делегация Литвы.

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