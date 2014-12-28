Во Львове обнародовали перечень повреждений от обстрела дома Садового (фото)

В доме городского головы Львова Андрея Садового в результате взрыва повреждена внешняя штукатурка на площади 0,5 кв. м, выбито 2 стеклопакета окон и 3 стеклопакета трех дверей, повреждена водосточная труба.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

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Как отмечается в сообщении, на месте происшествия работали основные подразделения сил гражданской защиты области и города Львова в составе 59 человек и 19 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 26 на 27 декабря, дом городского головы Львова Андрея Садового во Львове неизвестные обстреляли из гранатомета «Муха».