Во Львове обнародовали перечень повреждений от обстрела дома Садового (фото)
12:25, 28 декабря 2014Политика
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В частности, выбито 2 стеклопакета окон и 3 стеклопакета трех дверей.
Дом Садового снова обстреляли / Фото УНИАН
В доме городского головы Львова Андрея Садового в результате взрыва повреждена внешняя штукатурка на площади 0,5 кв. м, выбито 2 стеклопакета окон и 3 стеклопакета трех дверей, повреждена водосточная труба.
Об этом сегодня сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
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Как отмечается в сообщении, на месте происшествия работали основные подразделения сил гражданской защиты области и города Львова в составе 59 человек и 19 единиц техники.
В доме выбиты 2 стеклопакета окон / Фото УНИАН
Фото УНИАН
Повреждено внешнюю штукатурку дома / Фото УНИАН
Как сообщал УНИАН, в ночь с 26 на 27 декабря, дом городского головы Львова Андрея Садового во Львове неизвестные обстреляли из гранатомета «Муха».
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