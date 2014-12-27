В доме Садового выбиты окна и двери, повреждена стена (фото)

Как сообщает Захид.нет, выстрел, судя по всему, был направлен в стену дома. Взрывной волной и осколками были выбиты все окна на первом этаже, повреждена крыша. Один осколок прошил стену и нанес разрушения внутри дома.

На месте инцидента обнаружен хвост от снаряда РПГ-18 "Муха" 1991 года выпуска.

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Пострадавших, по предварительной информации, нет. Андрей Садовый с семьей в это время находились в Карпатах.

Сейчас на месте обстрела работает милиция и СБУ.