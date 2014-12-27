Садовый про обстрел своего дома из гранатомета: Никаких прямых угроз не поступало

Городской голова Львова Андрей Садовый заявляет, что прямых угроз перед обстрелом его дома вчера вечером не получал, как и перед первым обстрелом в июле этого года.

Об этом Садовый сегодня написал на своей странице Facebook.

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"Спрашивают меня следователи - что вы думаете по поводу нового обстрела? А я их - а что вы мне скажете по поводу предыдущего? Это вы ведете следствие! Уже 5 месяцев. Кстати, оно - под личным контролем Президента и председателя СБУ", - отметил Садовый.

По мнению мэра, человек, который вел обстрел, знал, что никого в доме нет.

"Я человек публичный и нигде не прячусь. Стрелявший знал, что никого в доме нет. Снаряд пробил стену насквозь. Если бы целились и попали в окно, разрушения были бы значительно больше. Никаких прямых угроз ни после первого раза, ни сейчас не получал. А давят всегда. С разных сторон. По нарастающей. Не жалуюсь. Такие времена", - отметил городской голова Львова.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 декабря неизвестные из гранатомета обстреляли дом городского головы Львова на улице Стрелецкой, 1. На момент обстрела в доме никого не было, так как мэр с семьей поехал отдыхать в Карпаты.

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По факту обстрела дома Садового открыто уголовное производство по ст. 258 ч. 1 Уголовного кодекса Украины «террористический акт».

Ночью 26 июля неизвестные уже обстреливали дом Садового. На момент обстрела городского головы и членов его семьи в доме не было, никто не пострадал. Тогда также было открыто производство по статье УК «теракт».