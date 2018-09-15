Россия стремится оккупировать Азовское море так же, как оккупировала Крым - Порошенко

Чтобы остановить опасность оккупации Россией Азовского моря, необходимо ввести санкции, считает президент Петр Порошенко.

Россия стремится оккупировать Азовское море так же, как оккупировала Крым.

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Об этом президент Петр Порошенко заявил в интервью The Washington Post, сообщает пресс-служба главы государства. «Это жесткое нарушение международного права, и мы не можем это принять. Мы укрепляем наших военных там и возбуждаем дело против России в международной постоянной палате третейского суда», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море.

«Россия не имеет права атаковать или останавливать наши суда, перевозящие товары и пассажиров из двух важных портов Украины - Мариуполя и Бердянска. Если Россия не остановится, у нас есть только один инструмент - санкции», - отметил Порошенко.

По его словам, санкции нужны, чтобы остановить потенциальную опасность российской оккупации Азова.

«Если они заблокируют судно с украинской металлопродукцией из Мариуполя на один день, то цена убытков составит тысячи долларов», - сказал президент.

Кроме того, россияне постоянно атакуют украинских рыбаков в украинских водах: арестовывают их,останавливают и угрожают им.

Он отметил, что это часть гибридной войны против Украины.

«Санкции останавливают рост ВВП России, они останавливают повышение уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит слишком высокую цену за санкции, которые могут удержать Россию за столом переговоров и прекратить агрессию», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Кроме того, Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

6 сентября СНБО утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

Согласно решению, планируется усиление военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерной группировки ВМС, развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечение подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.