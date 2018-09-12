Принятые меры призваны обеспечить контролируемость ситуации в регионе, поддержать украинские корабли и усилить надежность обороны побережья.

Украина усилила военное присутствие вдоль побережья Азовского моря из-за агрессивных действий РФ.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на странице в Facebook.

"В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усиленная группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении", - говорится в сообщении.

Офицер объяснил, что принятые меры призваны обеспечить контролируемость ситуации в регионе, поддержать украинские корабли и усилить надежность обороны побережья.

"Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации", - сказал командующий.

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Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали осматривать иностранные суда, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отметил, что военно-политическое руководство РФ рассматривает Азово-Черноморский регион как важный плацдарм для дальнейшей экспансии.

Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на поддержку международных партнеров в усилении давления на РФ для снятия российской блокады в Азовском море.

Командование ВМС Украины заявило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью, и обнародовало стратегию развития украинского военного флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять действиям РФ.

Порошенко поручил подготовить заседание СНБО по ситуации в Азовском море.

Командующий Военно-морскими силами ВСУ адмирал Игорь Воронченко сообщил, что в ближайшее время планируется увеличение корабельной группировки, морской пехоты и артиллерии на Азовском направлении.