Американский аналитик посоветовал, как защитить Украину от нападения РФ с моря

Аналитик предлагает предоставить противокорабельные ракеты и норвежские ракеты ВМС. Украине также нужна платформа для запуска, система наведения цели, радар.

Заблокировав Азовское море, Москва имеет возможность проводить воздушно-морскую десантную операцию для того, чтобы изолировать Мариуполь и юг побережья Украины вплоть до Одессы.

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Это стало возможным благодаря постоянному укреплению Россией наземных, воздушных и военно-морских сил в Крыму и вблизи него, пишет ведущий исследователь американского аналитического центра American Foreign Policy Council в статье для Atlantic Council Стивен Бланк, передает Голос Америки.

Такая воздушно-морская десантная операция, по мнению исследователя, может включать массированные удары по наземным целям. Еще одна возможность – использование воздушных сил для прикрытия десантной операции, или военно-морской операции по обстрелу побережья с моря. То, что весь воздушный десант РФ принимает участие в операции "Восток-2018" на Дальнем Востоке может означать, что Москва готовится к использованию этих сил в будущих десантных операциях, вероятно, в качестве первой фазы комбинированного вооруженного нападения на Черноморское побережье Украины.

Вероятно, блокада Москвой Азовского моря распространится и на побережье Одессы и может иметь целью захват месторождений энергоресурсов, которые все еще остаются под контролем Украины, рассуждает Бланк.

Аналитик убежден, что именно теперь следует предложить оружие на помощь Украине, поскольку никаких сдвигов в переговорах спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера с представителем Москвы Владиславом Сурковым нет. Аналитик предлагает предоставить противокорабельные ракеты через US-AGM-84 Harpoon Block II, AGM-158C LRASM A, и норвежские ракеты ВМС. Украине также нужна платформа для запуска, система наведения цели, радар.

Из-за того, что Москва отказывается вести переговоры по выполнению Минских договоренностей, утверждает Бланк, США и ключевые европейские союзники должны соединить дополнительное военное давление, направленное на укрепление самообороны Украины и усилить давление на Москву.

Причины этого, по мнению исследователя, очевидны. Вторжение в Крым и на Донбасс составляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. Безопасность Украины является жизненно важным для безопасности Европы.

Для того, чтобы Украина возобновила свою безопасность, независимость и территориальную целостность одного оружия мало, отмечает Бланк. Он также призывает достичь стратегического консенсуса - ведение войны в ситуации, когда нет политического понимания относительно того, что обеспечит длительный мир в Европе приведет лишь к новым конфликтам, от которых никто не выиграет, убежден аналитик.