В «Видродженни» предлагают начать новую сессию парламента из отчета всех министров правительства

Первые недели работы 9-й сессии Верховной Рады Украины необходимо посвятить отчетам всех министров правительства.

Об этом во время выступления на заседании Согласительного совета депутатских фракций и групп заявил сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження» Виктор Бондарь.

По словам народного депутата, в начале работы парламента следует несколько недель посвятить отчетам каждого профильного министра.

«Я предлагаю начать заседание Верховной Рады в последний предвыборный год с анализа того, что произошло за четыре года. Давайте позовем в ВР состав Кабмина и заслушаем каждого министра: что он сделал за последние годы, чем отличилась его деятельность, что в итоге мы имеем по каждому направлению – по транспорту, энергетике, финансах и тому подобное. И в отношении каждого министра пусть парламент примет решение, будет ли он работать дальше, или его сразу нужно отправлять в отставку и искать замену», – подчеркнул Виктор Бондарь.

По его мнению, в первую очередь нужен отчет министра финансов относительно сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнения бюджета на этот год.

«Я хочу послушать отчет правительства о реальной ситуации с сотрудничеством с МВФ. Сколько мы имеем долгов сегодня? По нашим данным, это почти 76 млрд долларов. Как вы планируете их выплачивать? За счет каких средств? Куда вы направляете уже привлеченные кредиты и на что пойдут те, которые намерены получить? – задал вопрос сопредседатель депутатской группы «Партия «Видродження». – Так же мы хотим услышать от правительства, как вы планируете на следующий год проводить пенсионную политику, за счет чего собираетесь увеличивать пенсии? Ибо ныне пенсионеров сделали крайними».

Также не менее важным политик считает отчет правительства относительно формирования тарифов для населения. Необходимо ли их повышать, если уже сегодня большинству украинцам непосильно их оплачивать без субсидии, подчеркнул Виктор Бондарь.

«Цены на газ в последние годы уже повысили в 9,5 раза, на электроэнергию – в 3,5 раза, на отопление – в 4 раза. А тем временем наши государственные предприятия – «Нафтогаз», «Укргаздобыча» – показывают баснословные прибыли. На субсидии для населения заложено более 70 млрд грн. Что это за тарифная политика и зачем еще поднимать расценки? Вот вопросы, которые беспокоят общество», – подытожил Виктор Бондарь.