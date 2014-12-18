Венецианская комиссия: Украина должна люстрировать чиновников режима Януковича

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, комментируя предварительное заключение Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) относительно закона об очищении власти.

Читайте такжеЗакон о люстрации будет пересмотрен - президент Венецианской комиссии



Министр рассказал, что заключение Венецианской комиссии по этому вопросу было максимально критическим, но комиссия признала, что это заключение готовилось без консультаций с украинской стороной. По словам Петренко, украинской делегации удалось провести переговоры и консультации с членами и экспертами комиссии и убедить, что "Украина сейчас находится немного в других реалиях, чем страны Евросоюза, и люстрация - это не прихоть определенных политических сил, это та реальность, которая нужна для Украины".

Министр подчеркнул, что в действительности есть определенные лица, которые подали документы в ПАСЕ для того, чтобы люстрация не состоялась.

"Они в этой части проиграли по одной простой причине, потому что в уточняющем заключении Венецианской комиссии были сделаны 2 новые позиции. Первая, что в Украине не просто может быть, но должна быть люстрация, и вторая, что проанализировав законы разных стран, в первую очередь восточной Европы, где основным признаком люстрации была причастность к коммунистическому режиму или к спецслужбам, Венецианская комиссия признала, что возможно введение новых признаков. В вопросе Украины, речь идет о высокопоставленных должностных лицах, которые были представителями режима Януковича, как признак для проведения люстрации", - отметил Павел Петренко.

Таким образом, он объяснил, что люстрация чиновников может проводиться по принципу причастности к режиму бывшего президента Виктора Януковича.

Также министр подчеркнул, что в определенной мере закон об очищении власти будет несколько изменен, чтобы не было сомнений со стороны экспертов Венецианской комиссии.