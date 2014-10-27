Венецианская комиссия одобрила конституционную реформу Порошенко

12-страничное заключение Венецианской комиссии, копия которого есть в распоряжении "ЕвроПравды", начинается с одобрительных отзывов в адрес законопроекта. Отмечается, что проект предлагает передачу части полномочий от парламента президенту. У Венецианской комиссии нет возражений по поводу расширения президентской власти.

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"В определенных сферах предложенные конституционные изменения учитывают предыдущие рекомендации Венецианской комиссии", - утверждает комиссия. В частности, эксперты Совета Европы приветствовали отмену императивного мандата для народных депутатов, лишение Генпрокуратуры функции общего надзора.

Отдельное внимание уделено децентрализации власти. "Принцип субсидиарности (преимущества низшего звена при принятии решения) соблюден. Добавлены положительные элементы, которые приветствуются (Советом Европы)", - отмечает Венецианская комиссия.

Вместе с тем в заключении Венецианской комисии есть и критика в адрес действий президента Петра Порошенко по подготовке изменений Конституции.

"С гражданским обществом не консультировались, его не информировали о подготовке данного документа", - возмущаются представители Совета Европы. Венецианская комиссия отметила, что сложность ситуации в Украине и насущная необходимость провести срочную политреформу ни в коем случае не могут использоваться как оправдание для упрощенной процедуры.

"Венецианская комиссия хочет снова повторить, что для того, чтобы конституционная реформа была успешной, ее необходимо готовить с привлечением различных сил, и, что особенно важно - с проведением широкого обсуждения", - говорится в документе.

Также Венецианская комиссия раскритиковала тот факт, что президентские предложения не содержат норм по реформе судебной системы.