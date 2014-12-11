ЕС может снять санкции с Портнова и еще 15 соратников Януковича - СМИ

Одним из ближайших решений Совета ЕС по иностранным делам, вероятнее всего, будет подтверждено решение Евросоюза снять санкции с трех бывших представителей режима Виктора Януковича.

Это утверждают источники в структурах Евросоюза, которых цитирует The Wall Street Journal в статье Лоранс Нормана, руководителя брюссельского бюро WSJ, передает Европейская правда.

По данным журналиста, сейчас у ЕС есть сомнения в корректности применения санкций против 16 из 22 представителей бывшей украинской власти, по которым в марте Евросоюз принял решение об аресте активов. Однако по трем из них вопрос практически решен, поскольку Украина уже уведомила ЕС о прекращении уголовных производств в отношении них.

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"ЕС наложил санкции быстро (без изучения дел), поскольку в то время оказывалось значительное давление на ЕС, чтобы дать хоть какой-то ответ на события в Украине", - поясняет издание. Основанием для наложения санкций была предоставленная Киевом информация о том, что эти представители власти "подозреваются в злоупотреблении государственными средствами".

Собеседники WSJ в Киеве говорят, что ЕС "пытался подтвердить информацию (о расследовании), предоставленную Киевом, но столкнулся с тем, что проверить ее невозможно"

А в итоге в Брюсселе выяснили, что Киев официально прекратил расследование по трем лицах из санкционного списка.

Источники WSJ не разглашают перечень тех, с кого будут сняты санкции, но уверяют, что самого Януковича и его сыновей в нем не будет. Почти наверняка из списка на "арест активов" исключат бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова, который неоднократно выигрывал в суде у прокуратуры дела относительно незаконности производства против него.

Как известно, 6 марта ЕС ввел первый этап санкций. В частности, были заморожены активы 18 украинских чиновников на территории Евросоюза в связи с незаконным присвоением активов украинского государства.

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В то же время, в отношении них не применяется запрет на въезд в ЕС, а Портнов даже получил швейцарскую шенгенскую визу.

Напомним также, ранее сообщалось, что из-за бездеятельности Генпрокуратуры чиновники времен Виктора Януковича имеют серьезные шансы вывести свои европейские активы из-под санкций ЕС.

В частности, статус подозреваемых так и не получили Виктор Янукович-младший - сын экс-президента, Артем Пшонка - сын экс-генпрокурора, Сергей Клюев - брат бывшего секретаря СНБО Андрея Клюева, Алексей Азаров - сын экс-премьера, экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник, экс-министр юстиции Елена Лукаш, а также бывшие советники президента Игорь Калинин и Андрей Портнов.