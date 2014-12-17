Преступления против Майдана могут переквалифицировать в статью «создание преступной организации»

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании парламентского комитета.

Секретарь комитета Антон Геращенко объяснил журналистам, почему стоит сделать такую переквалификацию: он надеется, что в таком случае подельники экс-президента Виктора Януковича решатся свидетельствовать против него ради законного прекращения против них уголовного преследования.

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“Например, статья по убийству не содержит нормы об освобождении от ответственности, а другие статьи, такие как шпионаж, диверсия и 255 статья предусматривает, что лицо, которое донесло на других может полностью быть освобожденным от ответственности, то есть мы можем сказать, что допустим господин Кузьмин (бывший первый заместитель генерального прокурора - УНИАН) может рассказать, что он делал для построения Януковичем преступной организации и с него будет снята ответственность. Только так можно расследовать такие сложные дела. Именно таким образом в США был осужден Лазаренко - на него дал показания его подельник и за это был освобожден от ответственности”, - сказал Геращенко.

Также он выразил надежду, что генеральный прокурор Виталий Ярема прислушивается к рекомендациям комитета уже к концу месяца, когда комитет планирует заслушать отчет генерального прокурора.

Кроме того, Геращенко добавил, что если Ярема не покажет результата, то будет целесообразным поставить вопрос о его отставке.