Порошенко хочет баллотироваться в депутаты Европарламента после окончания каденции
16:11, 17 декабря 2014Политика
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Революция Достоинства завершится только тогда, когда Украина станет полноправным членом европейского сообщества.
REUTERS
Об этом, выступая в польском Сейме, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.
"Революция достоинства достигнет своей цели только тогда, когда на сайте ЕС появится версия на украинском языке", - заявил Порошенко.
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"Я мечтаю, что после завершения президентской каденции, каденций, я буду иметь возможность баллотироваться депутатом Европейского парламента от Украины", - добавил президент.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко внесет в Раду законопроект об отказе от внеблокового статуса. Об этом он заявил, выступая в польском парламенте.
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