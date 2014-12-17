Порошенко хочет баллотироваться в депутаты Европарламента после окончания каденции

Об этом, выступая в польском Сейме, заявил президент Украины Петр Порошенко, передает Еспресо.TV.

"Революция достоинства достигнет своей цели только тогда, когда на сайте ЕС появится версия на украинском языке", - заявил Порошенко.

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"Я мечтаю, что после завершения президентской каденции, каденций, я буду иметь возможность баллотироваться депутатом Европейского парламента от Украины", - добавил президент.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко внесет в Раду законопроект об отказе от внеблокового статуса. Об этом он заявил, выступая в польском парламенте.