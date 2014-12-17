Миссия ОБСЕ на востоке существенно расширит штат и парк бронемашин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве представитель миссии Майкл Боцюркив.

"Посол Апакан, глава нашей миссии, говорил, что наша миссия настроена проводить своего рода пограничный контроль, но мы имеем для этого целый ряд ограничений", - сказал Боцюркив.

В этой связи, по его словам, нужно увеличить количество наблюдателей, что планируется сделать к середине января 2015 года, и количество членов миссии должно вырасти с 338 до около 500 человек.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ попали под обстрел близ Донецкого аэропортаКроме этого, он добавил, что миссия требует дополнительных бронированных транспортных средств.

"Когда мы будем иметь больше наблюдателей, а также бронированных машин, что является очень важным, мы будем способны наблюдать за большей территорией", - сказал Боцюркив.

Также он отметил, что часть границы, которую не контролирует украинская власть, очень большая, поэтому надо иметь большое количество ресурсов для проведения активного наблюдения за границей.

"С точки зрения бронированных машин, количество, которое мы должны закупить, составит более 100. Каждая машина может вместить четверых человек", - сказал Боцюркив.

По его словам, все наблюдатели миссии, которые работают на востоке Украины, должны быть снабжены бронированными машинами.

"Мы надеемся, что до конца года мы будем иметь достаточно таких бронированных машин для наших наблюдателей", - добавил Боцюркив.

Справка УНИАН. 21 марта Постоянный совет ОБСЕ принял решение о направлении в Украину Специальной мониторинговой миссии международных наблюдателей ОБСЕ.

Миссия призвана способствовать снижению напряженности и утверждению мира, стабильности и безопасности. Наблюдатели, в частности, собирают информацию и докладывают о ситуации с безопасностью в Украине.