Российский телеканал LifeNews обнародовал очередной фейк: в главной роли - псевдокиборги

Очередной фейк от LifeNews. Российская телекомпания, известная своей ложью и искажением фактов о войне на Донбассе, обнародовала так называемый "сенсационный репортаж из донецкого аэропорта".

Российским зрителям показали, как боевик "Моторолла" и украинский военный командир с позывным"Купол" договариваются об обмене телами погибших и жмут друг другу руки. Украинец даже любезно поздоровался с лидером боевиков.

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Российские зрители будут растроганы тем, как непримиримым врагам также дают возможность провести ротацию: на КамАЗе якобы украинские военные, а боевик "Моторолла" дает им возможность проехать в аэропорт.

Но сенсационный материал оказался ложью. Сразу же после публикации видео Василий Головещенко, известный как позывной "Маршалл", настоящий командир "киборгов" в донецком аэропорту, заявил, что репортаж российских пропагандистов — фейк.