Кремлевская пропаганда выдала очередной безумный "фейк": Боинг был сбит истребителем с третьей попытки

Кремлевская пропаганда выдает очередной фейк: на Первом канале продемонстрировали якобы снимки "иностранного спутника-шпиона", на которых изображен пуск ракеты "воздух-воздух" по пассажирскому самолету - предполагаемому малайзийскому "Боинг-777", сообщается на сайте одного из рупоров Кремля.

Ведущий утверждает, что на снимках якобы атака на малайзийский "Боинг 777", который был сбит боевиками над Донбассом 17 июля. Он также заявляет, что снимок получила организация "Российский союз инженеров" из-за рубежа.

В программе задействован человек, который якобы прислал снимок и является выпускником MIT. Он назвал себя "авиаэкспертом" с двадцатилетним опытом Джорджем Билтом.

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""Боинг" был сбит преследовавшим его реактивным истребителем. Сначала экипаж обстреляли из пушки, затем кабина была поражена ракетой "воздух-воздух", затем правый двигатель и правое крыло были поражены ракетой с тепловой системой самонаведения", - говорит "эксперт", чьи слова заставляют сомневаться в его компетентности.

Остается несколько вопросов: если это снимки иностранного спутника-шпиона, почему человек, имеющий доступ к секретной информации, передал ее неизвестной российской организации - "Российский союз инженеров"; как пассажирский "Боинг" смог выдержать атаку истребителя в три захода и кто такой Джордж Билт, о котором ведущий отзывается как о "неизвестном безусловном профессионале".