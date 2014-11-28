Порошенко недоволен работой прокуратуры по расследованию преступлений времен Майдана

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время встречи с представителями прокуратуры по случаю Дня работника прокуратуры.

Порошенко поздравил присутствующих с праздником, но в то же время подчеркнул, что он и общественность недовольны действиями прокуратуры.

«Общество сегодня имеет серьезные претензии к Генеральной прокуратуре, к местных прокуратурам и медленному реформированию структуры», - подчеркнул глава государства.

По его словам, основными недостатками являются: затягивание расследования резонансных уголовных дел; избегание наказания чиновниками; невозвращение украденных государственных средств; пребывание на должностях прокуроров, которые запятнали себя коррупционными действиями.

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Отдельно президент потребовал завершения расследования трагических событий на Майдане. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе не может быть амнистии или каких-то договоренностей.

«Я требую повышения эффективности действий прокуратуры», - подчеркнул Порошенко и добавил: «Органы прокуратуры должны находить жесткую оценку фактам злоупотреблений, превышения власти, коррупции, прежде всего среди государственных служащих. Большего внимания требуют законность проведения закупок за государственные средства, незаконные сделки с земельными ресурсами».

Также президент призвал усовершенствовать информационную работу Генпрокуратуры. «Смело выносите сор из избы, перед капитальным евроремонтом очищайте наш дом от коррупционеров и преступников. И активнее рассказывайте обществу о результатах своей работы», - сказал Порошенко.