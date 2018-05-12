В МИД рассказали, когда начнется реализация соглашения между Украиной и Нидерландами о рассмотрении дела MH17

На этой неделе президенту Украины на утверждение для рассмотрения Верховной Радой передали пакет соответствующих документов.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидают, что к осени будет начата реализация соглашения между Украиной и Нидерландами о создании правовых оснований для рассмотрения дела относительно сбивания террористами на Донбассе малайзийского самолета «Боинг 777» (рейс MH17), согласно которому привлечение виновных к ответственности будет происходить в судах Нидерландов.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире "5 канала".

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Она напомнила, что в прошлом году Украина и Нидерланды подписали соглашение о передаче юрисдикции в отношении виновных лиц в сбивании малайзийского «Боинга» нидерландскому правосудию.

"На этой неделе мы подали уже президенту пакет, который касается как представления на ратификацию этого соглашения, так и имплементационного закона, который вносит изменения в украинское законодательство с тем, чтобы сделать это возможным", - сообщила Зеркаль.

"Мы ожидаем, что после всех процедур к осени мы сможем уже начать реализацию этого соглашения, и на это рассчитывают наши партнеры, проводившие расследование, - совместная группа по расследованию. В нее входят Австралия, Нидерланды, Бельгия, Малайзия и Украина. И эта группа продолжает работать", - отметила Зеркаль.

Она отметила, что результаты этого расследования нельзя будет "просто так опровергнуть".

"Это будет суд, который будет заслушивать. Конечно, голландцы очень тщательно подходят ко всему. Они даже когда анализируют "перехваты" - так называемые телефонные разговоры, они заказывают экспертизу не в одном месте, а в нескольких местах для того, чтобы ни у кого никаких сомнений относительно принадлежности голоса того или иного лица не возникали", - отметила Зеркаль.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

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Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место запуска ракеты - поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских террористов. Согласно докладу, подозреваемыми являются около 100 человек.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны - участницы расследование трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе. В соответствии с соглашением, преследование лиц, виновных в катастрофе, будет осуществляться в рамках национальной судебной системы Нидерландов.

22 марта 2018 года правительство Нидерландов направило в парламент законопроект, который позволяет судебное преследование на территории страны любых подозреваемых по делу катастрофы рейса MH17. Закон позволит подозреваемым предстать перед судом, в том числе по видеосвязи, если их выдача будет затруднена. Процесс должен проходить в окружном суде Гааги.