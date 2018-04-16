Причастного к катастрофе MH17 боевика "Хмурого" награждал лично Путин - расследование

Сергей Дубинский подозревается в причастности к атаке на малайзийский "Боинг" рейса МН17, в результате чего погибли 298 людей.

Российского полковника Сергея Дубинского, также известного под позывным "Хмурый", награждал лично президент РФ Владимир Путин.

Журналисты Радио Свобода пообщались в Украине с человеком, который осведомлен о боевом опыте Дубинского и его деятельности в группировке "ДНР". Это - бывший сослуживец Дубинский Сергей Тиунов.

"В 1985 году я закончил срочную службу в советской армии в разведывательной роте в Афганистане. В этой же роте, но чуть позже служил офицером Дубинский", - говорит Тиунов.

Активно общаться ветераны начали уже с 2000-х годов. Сначала на полковом сайте в интернете, а затем и во время личных встреч. Так Тиунов узнал о богатом боевом опыте Дубинского.

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"Он воевал в Первой и Второй Чеченской (войне - ред.), был на Кубе, в Испании. Более того, с его слов, он был помощником президента по спецназу одной из африканских стран. Откуда его привезли раненного и после этого с ним развелась жена, потому что сказала, что не хочет, чтобы однажды он сказал, что едет отдыхать, а его привезут оттуда в гробу", - рассказал Сергей Тиунов.

В одном из разговоров, вспоминает Тиунов, Дубинский даже похвастался, что когда-то его награждал лично российский президент.

"Он награжден семью боевыми орденами. Таких не так и много в России. И он мне рассказывал, что его орденом награждал лично Путин. И было их там всего двое. Он и этот режиссер - Михалков. Он получал этот орден в гражданском варианте, а Дубинский - в боевом", - рассказал бывший сослуживец Дубинского.

Как отмечает "Радио Свобода", правительство Нидерландов начал подготовку законодательства для суда по делу MH17. Речь об изменениях, которые допускают судебное преследование лиц, экстрадиция которых невозможна. Сергей Тиунов также ездил в Нидерланды, чтобы поделиться информацией со следствием. Говорил на эту тему и с Дубинским.

"Погибли гражданские лица. За это должен кто-то ответить. Сегодня европейские институты этим занимаются. Ты можешь получить защиту, как свидетель. Если ты этого не сделаешь, будешь соучастником. Он не принял такой позиции", - рассказывает бывший сослуживец Дубинский Сергей Тиунов.

Видео: Радіо Свобода Україна

Служба безопасности Украины завершила расследование в отношении российского полковника Сергея Дубинского. Его обвиняют в создании террористической организации и участия в войне на Донбассе. Но, кроме этого Дубинский подозревается в причастности к атаке на малайзийский "Боинг" рейса МН17.