Ситуация в зоне АТО: боевики продолжают активные атаки, 4 военных погибли

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Как отмечается, ситуация на востоке Украины остается сложной. Боевики сосредоточивают свой огонь на Дебальцевском плацдарме.

«Сегодня взрывы раздавались поблизости Чернухино, Никишино, Горное, Ольховатки и Золотое. В районе Орлово-Ивановки в течение двух часов длился бой сил АТО с бандой боевиков. В настоящее время информация относительно потерь в этом бою уточняется. Дважды атаковали позиции защитников Донецкого аэропорта, атаки боевиков отражены, объект под нашим контролем. В этом противостоянии террористы потеряли десять своих сообщников», - сообщает пресс-центр АТО.

Читайте также"Киборг" из Донецкого аэропорта: Ничего не меняется - линия обороны до сих пор не определенаВ пресс-центре также отмечают, что ситуация вокруг трассы Бахмуткаявляется напряженной.

«Террористы ведут огонь по украинским блокпостам и опорным пунктам, которые обеспечивают оборону стратегического участка линии разграничения. Обстреливают населенные пункты Сокольники, Трехизбенка, Ольховое, Донецкий, Станично-Луганское. Сегодня в боях за независимость и территориальную целостность Украина потеряла четырех военнослужащих, пятеро наших солдат получили ранения», - сообщают в пресс-центре и отмечают, что на юге зоны АТО ситуация находится под контролем украинских военных.