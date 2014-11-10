Боевики в течение часа обстреливали Дебальцево и трассу Бахмутка

Около 7:00 в Кировске начали звучать первые залпы из минометов артиллерийских установок Д-30, они продолжались около часа, сообщает "Информатор".

Как сообщают очевидцы, боевики стреляли в сторону Бахмутки. Местные жители в Дебальцево сообщили, что террористы в 8:00 открыли огонь из артиллерии по позициям сил АТО.

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