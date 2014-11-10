Боевики в течение часа обстреливали Дебальцево и трассу Бахмутка
18:04, 10 ноября 2014Политика
0
Сегодня утром боевики обстреляли позиции украинских военных на бахмутской трассе в Луганской области и город Дебальцево Донецкой области.
REUTERS
Около 7:00 в Кировске начали звучать первые залпы из минометов артиллерийских установок Д-30, они продолжались около часа, сообщает "Информатор".
Как сообщают очевидцы, боевики стреляли в сторону Бахмутки. Местные жители в Дебальцево сообщили, что террористы в 8:00 открыли огонь из артиллерии по позициям сил АТО.
Читайте такжеВ Авдеевке обстреляли очередь за водой: погибли 2 мирных жителей, еще 5 ранены - СМИОбстрел продолжался около часа. Данные о жертвах и разрушениях уточняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter