В «Самопомочи» прогнозируют, что текст соглашения по коалиции будет готов на следующей неделе

Гопко отметила, что проект в части, которая касается реформаторского блока, пока финализируется.

“Мы пришли к согласию уже по всем, даже тяжелым пунктам, которые были в топливно-энергетическом комплексе, реформе жилищно-коммунального хозяйства, были большие дискуссии в аграрной реформе и сельского хозяйства”, - сказала она.

В дальнейшем, добавила Гопко, остается вопрос относительно регламента коалиции, в отношении оппозиции, сотрудничества между фракциями.

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“Парафировать (текст коалиционного соглашения - УНИАН) можно до официальной присяги (новоизбранных депутатов - УНИАН), но уже подписание будет, когда все станут депутатами”, - отметила Гопко.

Она напомнила, что сегодня планировалось обнародовать текст коалиционного соглашения для ознакомления с ним общества, с тем, чтобы за выходные дни могли поступить критические замечания к тексту.

Отвечая на вопрос, когда полностью будет готов текст соглашения, Гопко сказала: “Мы очень хотим, чтобы на следующие, максимум вторник-среду”.