Польский аналитик о предложениях Яценюка: Есть риск упустить время, провоцируя недовольство в стране

Публичная дискуссия о составе нового правительства Украины может быть полезной для украинцев и международных экспертов, однако она может затянуть формирование Кабинета министров, который должен начать работу до конца этого года.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал аналитик польского Института международных отношений (PISM) Евгений Воробьев, комментируя предложенные премьер-министром Арсением Яценюком кандидатуры на должности чиновников.

Читайте такжеРозенко назвал предложения Яценюка относительно кандидатур в новом Кабмине "троллингом"

"Фамилии некоторых кандидатур мало что скажут большинству политиков и экспертов за рубежом, которые занимаются Украиной, поэтому публичное обсуждение кандидатур может быть полезным не только для украинцев, но и для зарубежных партнеров. Вместе с тем, существует риск потерять время, провоцируя внутреннее недовольство в стране", - сказал эксперт.

По словам Воробьева, начало публичной дискуссии на эту тему имеет смысл лишь тогда, когда четко известно, каким группам влияния (общественность, эксперты или бизнес) она адресована и будут ли они иметь "право вето" на новые назначения.

Воробьев отметил, что победители парламентских выборов могут выставлять по несколько кандидатур для публичного обсуждения, но такая модель еще больше затянет формирование нового Кабмина.

"Я бы ожидал формирования правительства по крайней мере до конца декабря ввиду того, что новое правительство должно взять на себя ответственность за исполнение бюджета 2015 года и представлять Украину на запланированной на январь Конференции международных доноров", - сказал польский эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, на пресс-конференции премьер-министр Яценюк предложил политическим силам, которые создают парламентскую коалицию, делегировать на должности министров ряд конкретных кандидатур.

Так, на должность вице-премьера по региональной политике Яценюк предложил делегировать Владимира Гройсмана; на должность вице-премьера по вопросам АПК - Ивана Мирошниченко; на должность вице-премьера по гуманитарным вопросам - Игоря Жданова; на должность министра внутренних дел - Арсена Авакова; на должность министра финансов - Виталия Лисовенко; на должность министра юстиции - Павла Петренко; на должность министра по вопросам агрополитики - Леонида Козаченко; на должность министра экономики - Дмитрия Шимкива; на должность министра образования и науки - Сергея Квита; на должность министра энергетики - Андрея Коболева; на должность министра культуры - Евгения Нищука; на должность министра здравоохранения - Василия Лазоришинца; на должность министра социальной политики - Павла Розенко; на должность министра молодежи и спорта - Дениса Силантьева; на должность министра экологии - Анну Гопко; на должность председателя Госкомтелерадио - Юрия Стеця.

Читайте такжеКадровые предложения Яценюка приведут к срыву переговоров по коалиции – эксперт

Что касается президентской квоты - должностей министра обороны и министра иностранных дел - это Яценюк отметил, что его политическую силу устраивают нынешние главы этих ведомств, назначенные Петром Порошенко - Степан Полторак и Павел Климкин. "Они получают полную поддержку нашей политической силы", - сказал он.

По кандидатуре министра инфраструктуры Яценюк отметил, что по ней нужно провести дискуссию.

Кроме того, премьер заявил, что у его политической силы есть кандидатура на должность вице-премьера по вопросам европейской интеграции, однако пока "Народный фронт" не обнародует фамилию. "Имею мнение пригласить на эту должность одного из европейских лидеров, но объявим об окончательном решении после завершения переговоров с теми лидерами, которые привели европейские страны к членству в ЕС", - сказал Яценюк.