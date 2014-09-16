Яценюк: состав нового правительства будет зависеть от воли украинского народа



Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что то, каким будет новое правительство будет зависеть от народа Украины.

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«Надо пройти этот избирательный процесс, надо сформировать новый парламент, надо сформировать новое правительство... Надо увидеть, кто пройдет (в парламент - УНИАН). Сейчас фактически сложилось так, что именно народ Украины будет формировать правительство через тех, кого выберут в парламент. Конституция четко определяет, что именно коалиция в Верховной раде определяет, какое будет правительство, кто будет в этом правительстве и как это правительство будет работать», - отметил глава правительства.