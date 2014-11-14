Эксперт: Участники коалиционных переговоров согласуют большинство кандидатур будущих министров от Яценюка

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

«Относительно претендентов на министерские посты, я думаю, что это пока кандидатуры для обсуждения, и это не окончательный список», - считает политолог.

«Я думаю, что в оценке многих претендентов надо вспомнить принцип профессионализма. На мой взгляд, некоторые кандидаты связаны с теми или иными политическими силами, и здесь, пусть косвенно, но присутствует квотный принцип», - убежден Фесенко.

По мнению политолога, «и Анна Гопко, и Денис Силантьев - люди, которые не имеют вообще управленческого опыта, а мы уже видели, чем заканчивает на посту министра человек, который никогда не работали в системе государственного управления. Большинство выдвиженцев Майдана ушли из правительства или сами, или под волну критики со стороны общества или со стороны премьер-министра».

«Принцип профессионализма должен включать и такой критерий, как уровень управленческого опыта. Большинство предложенных кандидатур в принципе - это люди, которые работают в правительстве, в частности люди, которые принадлежат к команде премьер-министра, некоторые министры назначались еще в конце февраля или в марте и некоторые зарекомендовали себя неплохо, например министр образования», - добавил эксперт.

«Я думаю, все же нужно согласование этих кандидатур. Что бросается в глаза - это то, что есть определенная диспаритетность, есть целый ряд кандидатур, связанный с «Народным фронтом», и гораздо меньше кандидатур, связанных с «Блоком Порошенко». Все указанные кандидаты знали, что их будут выдвигать на должность министров? Например, я уже неоднократно слышал от Павла Розенко, которого Яценюк предлагает министром социальной политики, что он не получал никаких предложений. Или согласовывалось с ним выдвижение его на эту должность, если нет - то это в народе называется «подстава». Я думаю, что есть целый ряд проблемных вопросов», - отметил Фесенко.

Эксперт отмечает, что «большинство кандидатур - это люди достаточно профессиональные и с опытом. Я думаю, что значительная часть этих людей, кандидатуры которых сейчас озвучены, скорее всего, займут эти должности».

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Однако политолог отмечает, что «относительно некоторых кандидатур мы ничего не можем сказать, потому что они малоизвестны и мы не можем их точно оценить. Например, если министр аграрной политики Леонид Козаченко - человек известный, достаточно уважительный, то вице-премьер-министр по аграрным вопросам Иван Мирошниченко - человек из бизнеса. Корректно ли это делать, это тоже вопрос для обсуждения, не будет ли лоббистских интересов».

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк, который имеет немало шансов остаться на этом посту после формирования нового правительства в связи с избранием новой Верховной Рады, сообщил, кого он хотел бы видеть на министерских должностях.

В частности, Яценюк предлагает в новом Кабмине распределить кресла таким образом:

- вице-премьер-министр по региональной политике - Владимир Гройсман (сейчас на этой должности);

- вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам - Игорь Жданов ("Батькивщина");

- вице-премьер-министр по аграрным вопросам - Иван Мирошниченко ) «Самопомич»;

- министр юстиции - Павел Петренко (сейчас на этой должности);

- министр внутренних дел Арсен Аваков (сейчас на этой должности);

- министр социальной политики Павел Розенко (прошел в Раду от "Блока Петра Порошенко");

- министр здравоохранения Василий Лазоришинец (нынешний и.о. министра здравоохранения);

- министр культуры - Евгений Нищук (сейчас на этой должности);

- министр энергетики и угольной промышленности - Андрей Коболев (ныне - руководитель НАК "Нафтогаз Украины");

- министр образования и науки - Сергей Квит (сейчас на этой должности);

- министр экономики - Дмитрий Шимкив (ныне - замглавы Администрации президента);

- министр аграрной политики и продовольствия Леонид Козаченко;

- министр финансов Виталий Лисовенко (ныне - заместитель министра финансов);

- министр молодежи и спорта - Денис Силантьев (известный пловец, прошел в Раду от Радикальной партии);

- министр экологии и природных ресурсов - Анна Гопко (№1 в списке "Самопомочи");

- руководитель Гостелерадио - Юрий Стець.