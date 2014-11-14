Каждая политсила, подписывающая коалиционное соглашение, должна быть представлена в Кабмине - премьер

Премьер-министр Арсений Яценюк считает, что каждая политическая сила, подписывающая коалиционное соглашение, должна быть представлена в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

"Абсолютно приемлемым и правильным является то, когда каждая политическая сила, подписывающая соглашение о коалиции, представляет себя не только в Верховной Раде, но и делегирует своих полномочных представителей в исполнительный орган и в исполнительную власть, а именно: в Кабинет министров... Никто в парламенте не отсидится и потом не будет рассказывать о преступном правительстве", - сказал премьер.

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Яценюк призвал демократические политсилы, прошедшие в парламент, в кратчайшие сроки создать коалицию и сформировать новый Кабинет министров.