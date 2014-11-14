Яценюк назвал главные задачи нового Кабмина

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк. "Задача номер один – это национальная безопасность, оборона и военно-промышленный комплекс", - сказал он на пресс-конференции.

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Кроме того, премьер заявил, что государственный бюджет 2015 года в сохраняющихся военных условиях будет сложным и напряженным, однако правительство настаивает на налоговой и бюджетной реформах как предпосылках будущего экономического роста. "Мы идем на этот риск, чтобы детенизировать экономику. Это станет предпосылкой для последующего экономического роста", - сказал он.

Он напомнил, что налоговая реформа предполагает сокращение числа налогов, уменьшение ставок по ним, в первую очередь по единому социальному взносу.

Арсений Яценюк еще раз подчеркнул, что экономика сегодня полностью зависима от войны. "Война высасывает миллиарды гривен, не дает привлечь частные инвестиции, ведет к оттоку депозитов из банков, уничтожает промышленный потенциал и инфраструктуру, особенно в Донецкой и Луганской областях", - сказал премьер.