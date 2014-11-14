Яценюк хочет повысить роль местного самоуправления еще до принятия новой Конституции

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает целесообразным повысить роль местного самоуправления еще до принятия изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

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"Отдельно хотел бы подчеркнуть, что мы не считаем целесообразным откладывать вопрос повышения роли местного самоуправления до момента принятия новой Конституции. Считаю, что повышение роли территориальных общин и изменение качества такого института, как руководители облгосадминистраций, возможно через принятие новой редакции закона Украины о местных государственных администрациях и новой редакции закона о местном самоуправлении", - сказал Яценюк.