Реформа местного самоуправления является ключевой и не несет опасностей для Украины - Гройсман

Об этом заявил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман в эфире 5 канала.

«Нет никаких опасностей. Концепция, которая утверждена правительством имеет положительное заключение Совета Европы. В разработке принимали участие швейцарские партнеры и это показывает, что это абсолютно нормальный подход. Самое главное - это ключевая реформа, которую нужно сделать в стране», - заявил Гройсман.

Читайте такжеГлавный архитектор Киева считает, что часть министерств должна уехать в другие городаЗалогом успешного воплощения реформы является политическая воля и позиция Президента Петра Порошенко, который является абсолютным сторонником децентрализации власти, считает Гройсман.

«Политическая воля есть. Мы сегодня имеем Президента, который полностью является сторонником децентрализации власти, он является сторонником современной европейской Украины. Это является залогом того, что мы это сделаем эти изменения», - отметил он.