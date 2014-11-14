Россия использовала систему ПВО во время движения конвоя в Донецке - Пайетт
12:41, 14 ноября 2014Политика
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Об этом американский посол написал в своем Twitter.
REUTERS
Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявляет о наличии информации, что Россия использовала систему противовоздушной обороны во время движения конвоя в Донецке.
Об этом он написал в Twitter.
"У нас есть информация, что российская система ПВО работала рядом с сепаратистским конвоем в Донецке – вероятно, для защиты конвоя", - отметил посол.
У нас есть информация, что Российская система ПВО работала рядом с сепаратистским конвоем в Донецке – вероятно для защиты конвоя.
— Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) November 14, 2014
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