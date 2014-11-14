Россия использовала систему ПВО во время движения конвоя в Донецке - Пайетт

Посол США в Украине Джеффри Пайетт заявляет о наличии информации, что Россия использовала систему противовоздушной обороны во время движения конвоя в Донецке.

Об этом он написал в Twitter.

"У нас есть информация, что российская система ПВО работала рядом с сепаратистским конвоем в Донецке – вероятно, для защиты конвоя", - отметил посол.