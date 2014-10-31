Пайетт: коррупция является большей угрозой будущему Украины, чем российские танки

Такое заявление в интервью "Украинской правде" сделал посол США в Украине Джеффри Пайетт. "Это многолетний проект. Но, из того, что я видел, с той храбрости, которую продемонстрировали украинские военные, можно с уверенностью сказать, что у вас есть строительный материал для этого", - подчеркнул посол.

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Он заверил, что в реформе армии Украине окажут помощь как США, так и партнеры по НАТО. "Но это все является одной из составных частей более масштабной задачи общенационального обновления", - сказал дипломат.

В связи с этим, Джеффри Пайетт подчеркнул, что "сейчас нет большей угрозы безопасности Украины, чем "раковая опухоль" коррупции. Эти "привычные практики", их продолжение, является большей угрозой украинскому будущему, чем российские танки на Востоке".

Кроме того дипломат отметил,что "сейчас говорят, что голосование на выборах в Раду было проевропейским. Мне кажется, важнее, что оно было про-реформаторским". При этом Джеффри Пайетт выразил надежду, что и президент и премьер-министр хорошо понимают важность соблюдения курса на реформы.

"Теперь нельзя будет уже искать оправдания в том, что есть нереформированная, унаследованная от времен Януковича Верховная Рада, которая мешает проводить реформы. На столе у одного из американских президентов была табличка "The buck stops here", то есть "Последняя инстанция. Если не я сделаю, то кто сделает?", - заявил дипломат, добавив, что "сейчас у президента Порошенко есть несомненный мандат на проведение реформ, есть большинство в Раде, которая разделяет его видение Украины". "Надеюсь, что он возьмется за эти проблемы немедленно и не будет искать отговорок", - подчеркнул Джеффри Пайетт.

Кроме этого, дипломат отметил, что в последнее время в Украине было принято несколько важных законов, но при этом он подчеркнул, что "Украине нужны не только хорошие законы - сейчас задача заключается в том, чтобы воплотить их в жизнь".