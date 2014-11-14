Власть не планирует отвоёвывать Донбасс, а ищет политическое решение - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об отказе украинских властей отвоевывать регионы на востоке Украины, контролируемые пророссийскими сепаратистами.

Об этом он сообщил немецкой газете Rheinische Post. "Такая военная операция коснулась бы также и гражданского населения, наших украинских сограждан", - цитирует издание главу МИД Украины в пятницу, 14 ноября, сообщает DW.

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Он подчеркнул, что правительство Украины намерено и далее придерживаться режима прекращения огня и продолжать поиск политических решений в конфликте. В случае если поддерживаемые Россией сепаратисты снова начнут атаковать позиции украинской армии, она даст им достойный отпор, так как за последнее время ее боеспособность существенно возросла, сказал Климкин. "Сегодня в ее рядах тысячи солдат, которые могут сражаться и уже доказали это", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства. Он также дал понять, что Украине в ближайшее время снова понадобится дальнейшая финансовая помощь Запада.