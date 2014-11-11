В СНГ намерены работать с боевиками из "ДНР" и"ЛНР" в случае "международного признания"

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявляет, что так называемые «выборы» 2 ноября в поддерживаемых Россией «ДНР» и «ЛНР» «состоялись», и выражает намерение с ними работать в случае «международного признания».

Об этом он сказал журналистам в Минске, сообщает РИА Новости.

«Это суверенное право народа решать свою судьбу. Выборы состоялись… Международная практика показывает, что подобные процессы проходят и в других странах, например, в Шотландии и Каталонии», - заявил Лебедев.

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Он отметил, что Исполком СНГ «оценку давать не может», но рассматривает «выборы» в «ЛНР» и «ДНР» «как совершившийся факт».

«Сегодня мы руководствуемся позицией руководства Украины в контактах с непризнанными республиками «ДНР» и «ЛНР». Мы поддерживаем контакты с Украиной, она остается полноправным членом СНГ», - сказал Лебедев и уточнил, что «если эти республики получат международное признание, то мы в СНГ тоже будем работать с ними».

Как сообщал УНИАН, 9 октября на сайте Исполкома СНГ появилась информация о «признании» аннексии Россией Крыма и отделении от Украины контролируемых пророссийскими боевиками территорий Донбасса. Позже карта Украины на этом сайте была исправлена и ей «вернули» оккупированные Россией территории.

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Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики».

РФ поставляет террористам вооружения и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. Также российские грузовики вывозят оборудование с украинских военных заводов на Донбассе.