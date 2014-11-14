Лубкивский предупредил Путина о вероятной отправке в Россию 7,5 тыс. грузов 200
08:15, 14 ноября 2014Политика
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Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский сообщил оперативную информацию о наличии 7500 кадровых российских военных, воюющих на Донбассе.
Лубкивский назвал число российских военных в Украине / ТСН
Об этом Лубкивский заявил в эфире программы "Право на владу".
Он заверил, что враги и диверсанты будут уничтожены.
Лубкивский отметил, что обращался не только к президенту РФ, но и к гражданам России.
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