Лубкивский предупредил Путина о вероятной отправке в Россию 7,5 тыс. грузов 200

Об этом Лубкивский заявил в эфире программы "Право на владу".

Он заверил, что враги и диверсанты будут уничтожены.

Лубкивский отметил, что обращался не только к президенту РФ, но и к гражданам России.

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