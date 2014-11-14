Лубкивский предупредил Путина о вероятной отправке в Россию 7,5 тыс. грузов 200

08:15, 14 ноября 2014
Политика
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Советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский сообщил оперативную информацию о наличии 7500 кадровых российских военных, воюющих на Донбассе.

Лубківський назвав число російських військових в Україні / ТСН

Об этом Лубкивский заявил в эфире программы "Право на владу".

Он заверил, что враги и диверсанты будут уничтожены.

Лубкивский отметил, что обращался не только к президенту РФ, но и к гражданам России.

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