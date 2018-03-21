На всех входах в Раду установили сканеры для проверки вещей

На всех входах в здание Верховной Рады установлены сканеры (рентгено-телевизионные интроскопы) для выявления запрещенных предметов.

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Как сообщили работники Управления государственной охраны, устройства поставили на всех входах в здание, где непосредственно проходят заседания парламента, то есть на ул. Грушевского, 5, в том числе и на переходе, который соединяет здание на ул. Грушевского, 18/1, где размещаются комитеты и служебные помещения парламента, и здание "под куполом".

На уточняющий вопрос УНИАН, что будут делать работники УГО, если народные депутаты откажутся ставить свои вещи, в частности сумки, в аппарат для сканирования, охранники ответили, что не имеют права заставить депутатов это сделать. По словам сотрудников УГО, они могут только попросить депутатов отдать вещи для сканирования на интроскоп.

Ранее у входов в парламент были установлены только сейфы, в которых люди могли оставить на хранение, пока они находятся в здании, оружие и другие запрещенные для проноса в помещение предметы.

Как сообщал УНИАН, утром корреспондент агентства наблюдал, что депутаты, которые заходили в парламент через центральный вход, не клали свои вещи в установленный на входе сканер.

20 марта Верховная Рада приняла изменения в закон "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", которыми запрещен доступ в парламент, Администрацию президента и Кабинет министров лицам с оружием и боеприпасами.

Перед голосованием председатель ВР Андрей Парубий сообщил, что уже 21 марта на нескольких входах в парламенте будет установлено необходимое оборудование.

В тот же день секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороны Иван Винник заявил, что после вступления в силу закона о запрете доступа в парламент лицам с оружием депутатов не будут обыскивать.