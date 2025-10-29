Китай модернизировал самолет L-15 Falcon, который оснащался украинскими двигателями

Возможно, на фото случайно попал прототип во время испытаний.

В Китае показали обновленную версию реактивного учебно-тренировочного самолета JL-10. Эта версия, отмечает портал Милитарный, имеет ряд конструктивных отличий от базовой модели.

Модификация JL-10 также известна, как L-15 Falcon. Авторы отметили, что в базовой версии используются украинские реактивные двигатели - несколько лет назад их закупил Китай.

Судя по фото, обнародованным исследователем китайской военной авиации @RupprechtDeino и каналом Clash Report, главное конструктивное отличие обновленного самолета - два вертикальных хвостовых киля вместо одного, как у базовой модели. В то же время качество изображений не позволяет точно определить тип реактивного двигателя, установленного на новом самолете.

"В сети предполагают, что показанный самолет может быть прототипом, который попал на камеру во время одного из первых испытательных полетов", - добавили журналисты.

Китайские власти не комментировали разработку, а ее модификация или этап разработки не обнародовались.

Напомним, что ранее Китай показал массовый запуск ударных дронов, которые считают аналогами "Шахедов". Китайское телевидение показало сюжет, в котором видно пусковые установки с шестью контейнерами для запуска дронов.

