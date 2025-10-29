Все яснее становится отчаянное положение России, считает политолог Марк Бролин.

Бывший Министр иностранных дел Великобритании (времен 18-19 века) Лорд Пальмерстон однажды пошутил, что причину Датско-германской войны 1864 года понимали всего три человека: один умер, другой сошел с ума, а третий забыл. Если тот конфликт казался вершиной стратегического абсурда, то война между Россией и Украиной каким-то образом подняла эту планку еще выше, заявил геополитический стратег, политолог Марк Бролин в материале для The Telegraph. По его словам, нужно обратить внимание на поведение главных сторон в этой войне.

Россия

Москва рассчитывала продемонстрировать силу и стратегическое мастерство, захватив Украину. На деле же окружение кремлевских людей оказалось настолько оторванным от реальности, что сфера влияния России сжалась — на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Европе.

В НАТО вступили Финляндия и Швеция, а сама Россия все больше превращается в вассала Китая, отметил автор. Потеряв западные рынки нефти, страна добилась лишь частичного контроля над украинской территорией ценой огромных человеческих и экономических потерь, так и не объяснив миру, зачем самой большой стране нужны эти несколько лишних квадратных километров.

Украина

Само сопротивление агрессии не вызывает вопросов, но попытки удержать США в игре выглядят странно, по мнению эксперта. Киев часто заявляет: помогите сейчас, иначе мир столкнется с Третьей мировой.

Однако современная Россия — "карлик рядом с США", если не считать ядерное оружие, которое даже Путин не рискнет применить. Преувеличивая мощь России, Украина лишь ослабила собственные позиции в глазах американского общества, говорится в материале.

Европа

Годы разоружения, энергетическая зависимость от врага, игнорирование предупреждений Польши и Украины. Европейцы рассуждали о принципах, продолжая покупать российскую нефть и финансировать войну, которую публично осуждали.

Даже теперь, на фоне войны и вялой экономики, они продолжают морализировать, будто по-прежнему владеют "рецептом мира и процветания".

США

Попытка президента США Дональда Трампа добиться мира началась с того, что он фактически поддержал условия Москвы — чтобы Украина уступила территории и отказалась от НАТО еще до переговоров.

Затем последовал эпизод с "Томагавками". Трамп пообещал поставить Украине дальнобойные ракеты, но, когда Кремль пошел на контакт, внезапно отказался от этого шага.

"Все это делает конфликт настолько нелогичным, что любому стороннику рациональности впору сойти с ума", - подчеркивает Бролин.

Но силы разума, возможно, начинают побеждать

Автор пишет, что постепенно, шаг за шагом, Европа и США впервые действуют согласованно. Европа перевооружается, зависимость от российской энергии снижается, обсуждается использование замороженных российских резервов для помощи Украине, а американские санкции усилили давление на нефтяной сектор оккупантов.

Китайские и индийские компании стали осторожнее, опасаясь вторичных санкций. Украина продолжает получать ключевую технологическую, разведывательную и логистическую поддержку. Самое важное — миф о "великой державе Россия" близок к развенчанию.

Что происходит с Россией:

Экономика перегрета. Инфляция около 8% в год, ставка ЦБ — почти 17%. Это не признак силы, а лихорадка военной экономики, подчеркивает Бролин.

Инфляция около 8% в год, ставка ЦБ — почти 17%. Это не признак силы, а лихорадка военной экономики, подчеркивает Бролин. Оборона "душит" остальное. В 2025 году на военные расходы приходится треть бюджета (около 6% ВВП), что гарантирует будущую нищету.

В 2025 году на военные расходы приходится треть бюджета (около 6% ВВП), что гарантирует будущую нищету. Потери катастрофичны. По оценкам, погибло более 200 000 россиян, а общие потери превышают 1,1 млн.

По оценкам, погибло более 200 000 россиян, а общие потери превышают 1,1 млн. Рост ВВП — иллюзия. Его подпитывают госзаказы и ценовые всплески — топливо для инфляции сегодня и рецессии завтра.

Его подпитывают госзаказы и ценовые всплески — топливо для инфляции сегодня и рецессии завтра. Кадровый голод. Безработица рекордно низкая из-за нехватки рабочих; после 2022 года страну покинул почти миллион человек.

Безработица рекордно низкая из-за нехватки рабочих; после 2022 года страну покинул почти миллион человек. "Утечка мозгов". Россияне — одни из самых бедных и больных в Европе; лучшие уезжают вместе с капиталом.

Россияне — одни из самых бедных и больных в Европе; лучшие уезжают вместе с капиталом. Зависимость от Китая. На Китай приходится 35–40% торговли; Пекин — главный покупатель российской нефти, который еще может диктовать условия.

На Китай приходится 35–40% торговли; Пекин — главный покупатель российской нефти, который еще может диктовать условия. Технологическая изоляция. Без западных запчастей более половины самолетов может быть списано к 2026 году.

Без западных запчастей более половины самолетов может быть списано к 2026 году. Ответные удары Украины. Беспилотники и ракеты дальнего действия регулярно бьют по аэродромам, НПЗ и складам России. Черноморский флот фактически разгромлен.

Все эти факты не говорят в пользу "мирного обмена территориями" и не подтверждают тезис, что Россия может "воевать вечно". Напротив, автор подчеркивает, что давление нужно усиливать: жестко соблюдать потолок цен на нефть и бить по перевозчикам, перекрывать поставки оборудования двойного назначения, разрешить Украине наносить более глубокие удары по российской логистике.

Главная опасность для Украины в том, что положение России настолько плачевно, что Путин может хотеть продолжать войну ради самого ее продолжения. Когда внимание вернется к внутренним проблемам — инфляции, дефициту, деградации экономики — он останется без прикрытия. Продолжая войну, он лишь откладывает расплату.

Ранее УНИАН сообщал, что разведка США не видит признаков готовности России к компромиссу по Украине. Путин намерен продолжать войну против Украины и добиться победы на поле боя решительнее, чем когда-либо.

Кроме того, мы также рассказывали, что, со слов экс-чиновника Пентагона, Трамп увидел в Путине неудачника, а не сильного лидера. "Серия тактических колебаний Байдена и Трампа создала у Путина и его союзников в Пекине, Пхеньяне и Тегеране ощущение стратегической растерянности США. Трампу нужно принять меры сейчас, чтобы предотвратить этот кошмарный сценарий", - написал он.

