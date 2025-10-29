Россия бросила восьмикратные силы против стратегически важного города на Донбассе.

Российские войска предпринимают массированное наступление на востоке Украины и закрепились в стратегически важном узле — Покровске, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, численное преимущество российских сил в этом районе составляет восемь к одному, и Украина не может сопоставить такие ресурсы, однако Москва "еще не достигла запланированного результата".

Россия пытается захватить Покровск уже два года. Этот ключевой транспортно-логистический центр обеспечивает снабжение восточного фронта и приближает Москву к контролю над всей Донецкой областью, пишет BBC. В случае успеха российские войска смогут легче добраться до городов укрепленного "пояса крепостей" — Краматорска, Славянска, Константиновки и Дружковки.

Зеленский сообщил, что по данным с беспилотников, в Покровске находятся около 200 российских военнослужащих. Он назвал ситуацию "сложной" и подтвердил, что в городе идут ожесточенные бои. При этом президент Украины отверг заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова о том, что украинские войска в том районе полностью окружены.

"Война изменилась — теперь она очень технологична. Раньше из таких котлов был путь, по которому можно было выехать, но теперь дроны контролируют все подходы — это крайне опасно. Возможно, поэтому россияне заявляют об окружении, даже если его физически нет", - заявил военнослужащий 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" Артем Прибыльнов.

ВСУ обычно используют дроны для отражения атак, но из-за тумана и дождей обнаружить противника стало сложнее. Ситуация вокруг Покровска показывает, насколько высока цена продвижения линии фронта даже на несколько метров.

Ситуация вокруг Покровска - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что угроза окружения Покровска реальна. По данным Financial Times, пока нет оснований говорить о полном окружении украинских подразделений, но враг продолжает использовать малочисленные группы, которые проникают в город с флангов, обходя основные укрепления

Кроме того, мы также рассказывали, при каком условии ВСУ придется выйти из Покровска. По словам военного обозревателя Дениса Поповича, есть надежда, что удастся ситуацию решить благодаря усилению Сил обороны резервами. Однако есть проблемы с логистикой.

