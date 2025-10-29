Сейчас точная причина взрыва неизвестна.

В Хмельницком 28 октября произошел взрыв в многоквартирном доме, в результате чего погибли два человека, еще пять человек пострадали, среди них ребенок. Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

По его словам, в результате взрыва было разрушено 9 квартир, еще 15 - повреждены.

"Относительно причины взрыва, рассматриваются различные версии. Окончательный вывод будет сделан после полного разбора завалов и работы экспертов", - отметил Тюрин.

Видео дня

Впоследствии он сообщил, что из-за взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружили тела двух погибших - гражданки 1973 года рождения и гражданина 1983 г.р..

"Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Устанавливаются также и причины взрыва. Мои искренние соболезнования родным погибших. Все службы продолжают работать слаженно, оказывая помощь и разбирая завалы", - добавил чиновник.

Другие инциденты в Украине

Как писал УНИАН, ранее мужчина взорвал гранату на железнодорожном вокзале в Овруче, что на Житомирщине, в результате чего погибли четыре человека, еще 12 человек получили ранения.

Известно, что в результате взрыва погиб 23-летний житель Харькова, который имел взрывчатку. Смертельные ранения также получили трое женщин в возрасте 29, 58 и 82 лет - жительницы Коростенщины. Среди погибших - пограничница.

Также сообщалось, что в Одесской области водитель на фуре задавил двух военных возле блокпоста. Автопроисшествие произошло около 07:00, на автодороге возле села Сухой Лиман.

По словам водителя, он не заметил военных, из-за наезда погибли двое мужчин 34 и 36 лет.

