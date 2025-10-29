В частности садовод советует использовать для орхидеи прозрачный горшок.

Если у вас есть орхидея, которая не цветет, то советы экспертов могут стать для вас полезными. В частности пользовательница Facebook Кэти на странице Orchids Tips and Tricks отметила, что в течение последних нескольких лет ее комнатное растение "прекрасно" цветет благодаря тому, как именно она поливает орхидею, передает Express.

"Просто хотела поделиться тем, что прекрасно работало для меня в течение последних нескольких лет: я выращиваю все свои орхидеи Phalaenopsis без коры и мха - только голые корни в небольшом количестве воды, и они никогда не переставали регулярно цвести! Я добавляю лишь небольшое количество воды - достаточно, чтобы только кончики корней касались воды. Вы поймете, что ваша орхидея счастлива, когда корни станут рыхлыми и свеже-зелеными. Не поливайте слишком много! Я на самом деле даю воде полностью высохнуть, прежде чем добавлять еще. Корни остаются здоровыми, рыхлыми и без гнили - и я регулярно получаю такие замечательные цветы", - заверила она.

По словам Кэти, благодаря этому методу нет грязи от гниющей коры или заплесневелого мха, а также легко следить за здоровьем корней, появляется меньше вредителей и хлопот с пересадкой.

"Этот метод может подойти не всем, но если вы боретесь с традиционным уходом за орхидеями, попробуйте водную культуру - она может вас приятно удивить. Успехов в выращивании", - добавила она.

Кэти советует размещать орхидею в прозрачном горшке, чтобы вы могли легко проверять состояние корней и определять, нужно ли больше или меньше воды.

Эксперт отметила, что редко добавляет удобрения к орхидее. А если и использует, то разбавляет его согласно инструкции и добавляет во время полива.

Другие советы экспертов по растениям

Ранее эксперт по растениям объяснил, что делать, если листья лилии мира пожелтели. По его словам, проблема заключается в освещении. Он рассказал, что некоторые владельцы ставят спатифиллум там, где он вообще не видит неба, поэтому он почти не получает света.

Также специалисты рассказали, чем подпитывать орхидею для лучшего цветения. В частности они посоветовали использовать рисовую воду, которая обеспечит орхидею питательными веществами.

