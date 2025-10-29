Отсутствие этих деталей может показаться опасным, но все не так просто.

Во время съемок фильмов и сериалов часто приходится идти на различные хитрости. В частности, автомобили, которые видят зрители, обычно немного отличаются от обычных транспортных средств, пишет Mirror.

Чтобы автомобили лучше смотрелись в кадре, съемочные команды часто избавляются от "лишних" деталей. Благодаря этому зрители могут лучше разглядеть всех актеров, которые присутствуют в сцене.

Любитель кино по имени Ривз Коннелли в одном из роликов на своей странице в Instagram обратил внимание на то, что в фильмах и сериалах у автомобилей часто нет некоторых элементов интерьера. Например, у автомобилей в кино часто нет подголовников, потому что они мешают камере снимать актеров на заднем сиденье. По той же причине снимают и зеркало заднего вида.

В издании отметили, что отсутствие этих элементов интерьера может показаться опасным. Тем не менее, актеры редко сами садятся за руль. Часто автомобили находятся на подвижной платформе или ими управляют каскадеры.

"А для сцен, где автомобиль переворачивается, актеры в основном катаются на американских горках, потому что они пристегнуты к сиденьям ремнем безопасности, а затем вращаются на вращающейся платформе, так что их руки свободны и могут махать, чтобы создать эффект реалистичности"", - поделился Коннелли.

Также киноман добавил, что в сценах, где автомобиль должен ехать задним ходом, чаще всего по обеим сторонам автомобиля находятся два каскадера, которые остаются вне поля зрения камер. Именно они снимают актеров внутри автомобиля.

Главный враг любого автомобиля

Ранее американский механик Скотти Килмер рассказал, что сильнее всего сокращает срок службы автомобиля. По его словам, главный враг любого авто - коррозия аккумулятора.

Механик отметил, что аккумулятор является "сердцем" электрической системы автомобиля. Он питает все бортовые устройства и позволяет запустить двигатель. Но со временем на его клеммах может появиться налет - результат химической реакции между металлом и электролитом.

