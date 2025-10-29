29 октября наступает несколько медицинских и военных праздников.

29 октября является важной датой для всего мира. На планете отмечается две инициативы в сфере здравоохранения. Официальный праздник сегодня в Украине посвящается одной воинской специальности. Христиане вспоминают известную святую, а по народным верованиям день принято проводить с семьей.

Видео дня

Какой сегодня праздник церковный

В православии по новому стилю вспоминают великомученицу Анастасию Рымляниню, преподобного Аврамия и его племянницу Марию. По старому календарю 29 октября - праздник двух Лонгинов: святого воина Лонгина Сотника и затворника Лонгина Киево-Печерского.

Какой сегодня праздник в Украине

Четверо известных украинцев родились в эту дату - писатель Михаил Брозинский, актер Алексей Горбунов, яхтсмен Родион Лука и футболист Родион Ротань.

В ВСУ отмечается сегодня праздник День военного финансиста. Эти профессионалы занимаются выплатой денежного довольствия военнослужащим и следят за целесообразностью расходования средств.

Какой сегодня праздник в мире

Главное всемирное торжество дня - День борьбы с инсультом. Это заболевание убивает больше людей, чем любое другое. Лучший способ провести день - запомнить симптомы инсульта и научиться оказывать первую помощь.

Также по инициативе ООН наступает День знаний о псориазе. Это аутоимнное заболевание, при котором иммунитет по ошибке атакует собственный организм.

Другие международные праздники сегодня - День цемента, День отшельника, День заботы и поддержки, День овсянки.

Какой праздник 29 октября в народе

Вот как сегодняшний день описывают давние приметы:

если выпал иней, то потепления больше не будет;

появление комаров и мух сулит теплую погоду;

если после дождя возникла радуга, то ноябрь будет сухим;

чем больше ягод на рябине и калине, тем холоднее зима.

Традиции дня были обусловлены тем, какой сегодня церковный праздник. Святую Анастасию считали покровительницей домашнего скота и пастухов, а 29 октября стригли овец и вязали вещи из шерсти.

Наши предки говорили, что Анастасия благословит дружные семьи. Поэтому по возможности стоит встретиться с родными, провести вечер вместе и поговорить по душам. На стол рекомендуется подать козий и овечий сыр.

Что нельзя делать сегодня

Категорически запрещено в праздник сегодня конфликтовать. Давнее поверье говорит, что кто сегодня поссорится, тот еще 40 дней будет в ссоре. Также не стоит пить спиртное, давать ложные обещания, доверять незнакомцам и приглашать их в дом.

Вас также могут заинтересовать новости: