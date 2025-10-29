С начала года металл подорожал более чем на четверть.

Медь подскочила до рекордной отметки. Этому способствовал прогресс в переговорах США и Китая, которые находятся на пороге широкомасштабной сделки по снижению торгового напряжения, а также ряд сбоев в поставках.

Издание Bloomberg пишет, что трехмесячные фьючерсы на Лондонской бирже металлов поднялись до 11 142 долларов за тонну, превысив пиковый уровень 2024 года. С начала года металл подорожал более чем на четверть.

Рекордные показатели меди добавляют новый поворот в бурный год для одного из важнейших сырьевых товаров в мире. Цены были взвинчены торговой войной Трампа и секторальными санкциями, которые привели к притоку огромного количества металла в США. В то же время произошла череда несчастных случаев на крупных рудниках, в том числе оползень на руднике Grasberg компании Freeport McMoRan Inc. в Индонезии.

Видео дня

Что касается спроса, то ожидается увеличение объемов меди для обеспечения энергетического перехода и строительства центров обработки данных для искусственного интеллекта. Кроме того, Китай пообещал "значительно" увеличить долю потребления в своей экономике.

Цены на медь - последние новости

1 сентября медь подскочила до психологической отметки в 10 000 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов.

15 октября металл достиг отметки в 10 687 долларов за тонну. При этом трейдеры считали, что цена на медь в 12 000 долларов за тонну вполне достижима.

Кроме того, аналитики пересмотрели свои прогнозы по ценам на медь на 2026 год. Сбои в работе рудников усилили опасения по поводу дефицита и нехватки металла на рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: