Актриса также отметила, что Наталья остается для нее самым родным человеком.

Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, общается ли со старшей сестрой Натальей.

Не секрет, что известные сестры уже много лет не появлялись вместе на публике и не высказывались о точных причинах конфликта. Об их ссоре стало известно в 2021-м году. Тогда Наталья Вячеславовна не пришла на празднование дня рождения их матери Анны. А после начала полномасштабного вторжения сын актрисы осудил старшую дочь Ольги, которая живет в РФ. Однако в начале этого года актриса отмечала, что все же удалось наладить общение с родным человеком. Но на днях Ольга призналась, что связь с сестрой снова потеряна.

"Я всегда открыта к общению. Всегда. Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло. Почему не общаемся? Не знаю... Человек просто не пишет, не звонит. Не здоровается при встрече - и так уже давно. Знаете, это больно. Эта боль углубилась, укоренилась, укрепилась в своем негативе. И, к сожалению, к этому уже немного привыкло", - отметила актриса в интервью для OBOZ.UA.

Сумская также добавила, что не держит обид на Наталью и считает ее самым родным человеком.

"Наталья остается для меня самым родным человеком в мире. Это моя вторая мама. Моя крестная мама в кино, которая открыла дверь в мир кино. Именно она привела меня за руку на киностудию, где я получила роль Панночки в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Мне было всего 16 лет, режиссер утвердил. Все годами складывалось хорошо, а потом что-то разрушилось. Так уж сложилась жизнь. Иногда судьба разводит даже самых близких людей, и не всегда можно найти точную причину. Но я не держу обиды", - подчеркнула актриса.

Напомним, ранее Ольга Сумская впервые за долгое время показала архивное фото с сестрой.

