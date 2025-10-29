Известная украинская актриса Ольга Сумская рассказала, общается ли со старшей сестрой Натальей.
Не секрет, что известные сестры уже много лет не появлялись вместе на публике и не высказывались о точных причинах конфликта. Об их ссоре стало известно в 2021-м году. Тогда Наталья Вячеславовна не пришла на празднование дня рождения их матери Анны. А после начала полномасштабного вторжения сын актрисы осудил старшую дочь Ольги, которая живет в РФ. Однако в начале этого года актриса отмечала, что все же удалось наладить общение с родным человеком. Но на днях Ольга призналась, что связь с сестрой снова потеряна.
"Я всегда открыта к общению. Всегда. Я готова обнять, протянуть руку, подарить сестринское тепло. Почему не общаемся? Не знаю... Человек просто не пишет, не звонит. Не здоровается при встрече - и так уже давно. Знаете, это больно. Эта боль углубилась, укоренилась, укрепилась в своем негативе. И, к сожалению, к этому уже немного привыкло", - отметила актриса в интервью для OBOZ.UA.
Сумская также добавила, что не держит обид на Наталью и считает ее самым родным человеком.
"Наталья остается для меня самым родным человеком в мире. Это моя вторая мама. Моя крестная мама в кино, которая открыла дверь в мир кино. Именно она привела меня за руку на киностудию, где я получила роль Панночки в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Мне было всего 16 лет, режиссер утвердил. Все годами складывалось хорошо, а потом что-то разрушилось. Так уж сложилась жизнь. Иногда судьба разводит даже самых близких людей, и не всегда можно найти точную причину. Но я не держу обиды", - подчеркнула актриса.
