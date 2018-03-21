Рада рассмотрит ратификацию международных соглашений и законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена (прямая трансляция)
10:24, 21 марта 2018Политика
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Также депутаты должны рассмотреть проект постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.
Депутаты рассмотрят вопросы ратификации международных соглашений / фото УНИАН
Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос ратификации международных соглашений и законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена.
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Как передает корреспондент УНИАН, первыми депутаты будут рассматривать законы о ратификациях, среди которых о соглашении между Украиной и Польшей о сотрудничестве в сфере обороны и соглашение с Румынией о военных перевозках.
Также планируется рассмотрение проекта закона о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.
Среди прочего, сегодня также будет рассматриваться проект постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, депутаты планируют рассмотреть законопроект об Учреждении бизнес-омбудсмена.
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