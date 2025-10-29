Уже через несколько дней начинается последний осенний месяц - ноябрь.

Уже в субботу в Украине начинается ноябрь - самый пасмурный месяц года. Однако его начало обещает быть теплым, как и конец октября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, "октябрь финиширует теплом". Синоптик пояснил, что характерной особенностью нынешнего октября стало необычное отсутствие солнца, осенние дожди, теплые ночи и прохладные дни.

Уже с 30-31 октября циклон сменится гребнем антициклона. "Осадков не ждем, ветер ослабнет, шансов увидеть солнце будет больше", - говорит синоптик.

По предварительным данным, начало ноября также будет теплым. "О зимних атрибутах говорить рано", - резюмировал специалист по погоде.

Погода в ноябре - прогноз на месяц

Температура в ноябре в целом ожидается на 1-2 градуса выше средних показателей. На западе - даже немного теплее, тогда как восточные области будут ближе к норме.

В то же время, по словам метеоролога Натальи Голени, вторая половина ноября в Украине будет прохладной. Самое заметное снижение температуры прогнозируется именно во второй половине ноября, преимущественно на Левобережье. В то же время западные регионы будут оставаться в зоне влияния относительно теплой воздушной массы почти весь месяц.

Что касается осадков, то их количество, по предварительным расчетам, будет близким к норме, хотя в отдельных регионах возможен небольшой дефицит влаги.

