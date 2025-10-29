Эксперт объяснила, когда стирка в горячей воде является не просто желательной, а жизненно необходимой - от кухонных полотенец до детской одежды и вещей после больных.

Несмотря на то, что современные стиральные машины и моющие средства позволяют эффективно стирать большинство вещей в холодной воде, есть случаи, когда горячая вода просто необходима. Эксперт по уходу за тканями компании Procter & Gamble Ким Ромин объяснила, в каких ситуациях стирка в горячей воде не только эффективнее, но и безопаснее для здоровья, пишет Better Homes & Gardens.

"Если на этикетке указано, что вещь можно стирать в горячей воде, - делайте именно так, особенно если она сильно загрязнена или нуждается в дезинфекции", - советует Ромин.

По словам специалиста, высокая температура помогает уничтожать бактерии, вирусы и другие вредные микроорганизмы, а также лучше удаляет жир, воск и пятна.

8 вещей, которые нужно стирать только в горячей воде

1. Фартуки, кухонные полотенца и прихватки.

Эти предметы часто контактируют с сырым мясом или немытыми продуктами, поэтому могут стать источником бактерий. Их нужно стирать в горячей воде после каждого использования.

2. Одежда с жирными, масляными или восковыми пятнами.

Горячая вода размягчает жир и воск, что позволяет пятновыводителям эффективнее действовать.

3. Вещи, которыми пользовался больной.

Постель, полотенца и одежду, которые контактировали с заболевшим человеком, нужно стирать при самой высокой температуре или с дезинфицирующим средством для белья.

4. Текстиль, который контактировал с заразными инфекциями.

Если у кого-то в доме вши, конъюнктивит, стригущий лишай или другие инфекции, все, что могло контактировать с больным, следует стирать горячей водой, чтобы избежать повторного заражения.

5. Сильно загрязненные вещи.

Все, что имеет видимые загрязнения или неприятный запах, лучше стирать при высокой температуре - это обеспечит более глубокую очистку.

6. Рабочая одежда с контактами с химикатами.

Если одежда загрязнена пестицидами, свинцом или другими опасными веществами, ее следует стирать отдельно и только горячей водой.

7. Тканевые подгузники и детская одежда.

Горячая вода не только эффективно очищает, но и устраняет аллергены, которые могут раздражать чувствительную детскую кожу.

8. Подстилки, полотенца и игрушки для домашних животных.

Стирка при высокой температуре помогает избавиться от шерсти, бактерий и запахов, которые накапливаются в тканях.

Ромин отмечает: перед стиркой всегда стоит проверять этикетку. Если ткань не выдерживает высоких температур, лучше выбрать режим дезинфекции или специальное средство для глубокой очистки.

"Горячая вода - не для всего, но в случаях с болезнями, жиром или бактериями она действительно необходима", - заключает эксперт.

