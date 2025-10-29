Несмотря на то, что современные стиральные машины и моющие средства позволяют эффективно стирать большинство вещей в холодной воде, есть случаи, когда горячая вода просто необходима. Эксперт по уходу за тканями компании Procter & Gamble Ким Ромин объяснила, в каких ситуациях стирка в горячей воде не только эффективнее, но и безопаснее для здоровья, пишет Better Homes & Gardens.
"Если на этикетке указано, что вещь можно стирать в горячей воде, - делайте именно так, особенно если она сильно загрязнена или нуждается в дезинфекции", - советует Ромин.
По словам специалиста, высокая температура помогает уничтожать бактерии, вирусы и другие вредные микроорганизмы, а также лучше удаляет жир, воск и пятна.
8 вещей, которые нужно стирать только в горячей воде
1. Фартуки, кухонные полотенца и прихватки.
Эти предметы часто контактируют с сырым мясом или немытыми продуктами, поэтому могут стать источником бактерий. Их нужно стирать в горячей воде после каждого использования.
2. Одежда с жирными, масляными или восковыми пятнами.
Горячая вода размягчает жир и воск, что позволяет пятновыводителям эффективнее действовать.
3. Вещи, которыми пользовался больной.
Постель, полотенца и одежду, которые контактировали с заболевшим человеком, нужно стирать при самой высокой температуре или с дезинфицирующим средством для белья.
4. Текстиль, который контактировал с заразными инфекциями.
Если у кого-то в доме вши, конъюнктивит, стригущий лишай или другие инфекции, все, что могло контактировать с больным, следует стирать горячей водой, чтобы избежать повторного заражения.
5. Сильно загрязненные вещи.
Все, что имеет видимые загрязнения или неприятный запах, лучше стирать при высокой температуре - это обеспечит более глубокую очистку.
6. Рабочая одежда с контактами с химикатами.
Если одежда загрязнена пестицидами, свинцом или другими опасными веществами, ее следует стирать отдельно и только горячей водой.
7. Тканевые подгузники и детская одежда.
Горячая вода не только эффективно очищает, но и устраняет аллергены, которые могут раздражать чувствительную детскую кожу.
8. Подстилки, полотенца и игрушки для домашних животных.
Стирка при высокой температуре помогает избавиться от шерсти, бактерий и запахов, которые накапливаются в тканях.
Ромин отмечает: перед стиркой всегда стоит проверять этикетку. Если ткань не выдерживает высоких температур, лучше выбрать режим дезинфекции или специальное средство для глубокой очистки.
"Горячая вода - не для всего, но в случаях с болезнями, жиром или бактериями она действительно необходима", - заключает эксперт.